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Противники Трампа провели необычную акцию в Сан-Франциско
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Противники Трампа провели необычную акцию в Сан-Франциско 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Москва24
У берегов Сан-Франциско замечен необычный арт-объект. Это установленная на корабле огромная надувная фигура цыпленка, изображающая президента США Дональда Трампа.
Как сообщает РИА Новости, фигура является «символом протестного движения». Впервые американцы увидели ее в апреле прошлого года на марше в Сан-Франциско. Тогда люди требовали опубликовать налоговые декларации хозяина Белого дома.
После этого Трамп-цыпленок успел поучаствовать в нескольких акциях, организованных противниками главы государства. В этот раз на надувной фигуре роба заключенного под номером 00045, так как Трамп является 45 президентом США. Акция проходит под лозунгом «Отправим президента в тюрьму».
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