Противники Трампа провели необычную акцию в Сан-Франциско

Дональда Трампа. У берегов Сан-Франциско замечен необычный арт-объект. Это установленная на корабле огромная надувная фигура цыпленка, изображающая президента США

Как сообщает РИА Новости, фигура является «символом протестного движения». Впервые американцы увидели ее в апреле прошлого года на марше в Сан-Франциско. Тогда люди требовали опубликовать налоговые декларации хозяина Белого дома.

После этого Трамп-цыпленок успел поучаствовать в нескольких акциях, организованных противниками главы государства. В этот раз на надувной фигуре роба заключенного под номером 00045, так как Трамп является 45 президентом США. Акция проходит под лозунгом «Отправим президента в тюрьму».