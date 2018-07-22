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Рухани заявил, что на угрозы от других стран Иран ответит тем же
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Рухани заявил, что на угрозы от других стран Иран ответит тем же 

RT на русском 1 час назад
Президент Ирана Хасан Рухани предупредил Соединённые Штаты о том, в ответ на угрозы со стороны других государств Тегеран будет отвечать тем же.
Об этом сообщает ISNA.
«Силы Ирана сдерживаются, и мы ни с кем не боремся и не воюем, однако пусть враги хорошо понимают, что война с Ираном — это мать всех войн, а мир с Ираном — это мать всего мира. Нас никогда не удавалось запугать, и в ответ на угрозы мы тоже будем отвечать угрозой», — заявил Рухани во время собрания глав дипломатических миссий Ирана.
Он отметил, что «сегодня вести диалог с США не имеет смысла, если это не капитуляция».
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с Соединёнными Штатами бесполезны.
RT на русском: последние новости
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