Рухани заявил, что на угрозы от других стран Иран ответит тем же

Об этом сообщает ISNA.

«Силы Ирана сдерживаются, и мы ни с кем не боремся и не воюем, однако пусть враги хорошо понимают, что война с Ираном — это мать всех войн, а мир с Ираном — это мать всего мира. Нас никогда не удавалось запугать, и в ответ на угрозы мы тоже будем отвечать угрозой», — заявил Рухани во время собрания глав дипломатических миссий Ирана.

Он отметил, что «сегодня вести диалог с США не имеет смысла, если это не капитуляция».