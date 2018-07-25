Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски

Госдума приняла закон о родном языке в школах

25 июля Госдума приняла в третьем чтении закон об изучении родных языков. Согласно документу, теперь школьники в регионах смогут выбрать, какой язык считать родным, и, соответственно, отказываться от изучения национального языка или уроков на нем. В регионах законопроект вызвал волну негодования: критики опасаются, что национальные языки перестанут изучать совсем, потеряв чувство принадлежности к тому или иному народу.

Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении закон об изучении родных языков. До этого в регионах школьники, помимо государственного русского языка, изучали также предмет «Родная речь» (национальный язык региона), а все или часть обучения проходила на нем же.

После принятия нового законопроекта у обучающихся во всех типах образовательных заведений появится возможность выбрать русский язык в качестве родного. Родителям надо будет только подать соответствующее заявление в детский сад или школу.

Предполагается, что закон защитит права школьников, проживающих в республиках и считающих своим родным языком русский, а не распространенный в регионе национальный язык.

Законодательная инициатива о родных языках была внесена на рассмотрение Госдумы группой депутатов от всех фракций. Проект вызвал неоднозначную реакцию, в частности, со стороны руководства ряда регионов. В частности, критики опасались, что после принятия закона изучение языков республик станет факультативным, а это якобы может привести к утрате языкового своеобразия республик.

Сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков назвал законопроект (после его принятия в первом чтении) непродуманным шагом.

«Сейчас в Кабардино-Балкарии титульные языки наряду с русским являются государственными, и для представителей титульных национальностей они обязательны для изучения. И до сих пор такой порядок вещей — логичный и разумный, соответствующий Конституции КБР — всех устраивал. Но недавно возникла идея с поправками, основной смысл которых –— ввести принцип добровольности, то есть необязательности, заявительного характера изучения национальных языков, в том числе и самими носителями», –— написал сенатор на своей странице в фейсбуке.

в Кабардино-Балкарии национальные языки являются обязательными для изучения только для представителей титульных наций, а «обучение по всем предметам школьной программы ведется только на русском языке».

«Во многом, благодаря великому и могучему я получил хорошее образование, живу в столице и занимаюсь тем, что мне нравится. Но родной язык помог вылепить мой характер, ощутить себя частью моего народа. Нет языка — нет народа. Для меня язык — это моя самоидентичность. Без него я не смогу ощущать себя шитхалинцем, кабардинцем, адыгом», –— отметил политик.

Член Общественной палаты РФ , председатель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов пояснил, что принятие нового закона позволяет школьникам самим решать, какой язык будет им родным, в том числе в процессе обучения. Это позволит гарантировать права обучающихся, у которых нет иного родного языка, кроме русского.

По его словам, нередки случаи, когда школьникам приходилось в рамках предмета «родной язык» изучать язык, который на самом деле для них родным не являлся.

«Этот закон не способен принести языковому многообразию республик никакого ущерба. Он, скорее, защищает права тех людей, которые живут в республиках, но не принадлежат к титульной нации. Закон защищает право граждан на свой родной язык», — приводит слова Кузнецова РИА «Новости».

По его словам, никто не запрещает татарам или якутам изучать свой язык. Речь идет о том, что люди могут выбрать родным языком русский и жить в пространстве русского языка. И никто не сможет заставить учить татарский язык, если человек делать этого не хочет. Он может выбрать русский или другой язык из числа языков народов РФ

«Этот закон не про языки, а про принуждение к изучению ненужного языка. Он касается насилия над людьми, то есть и русский язык остается как обязательный к изучению на всей территории Российской Федерации, как государственный язык, и родные языки остаются. Просто появляется возможность выбора», — отметил Глеб Кузнецов.

Председатель думского комитета по науке и образованию Вячеслав Никонов также подчеркнул, что «перевод государственных языков национальных республик из обязательной школьной программы в факультативную не предполагался и не предполагается».

Никонов также отметил, что в последние годы система поддержки изучения и преподавания родных языков в России ухудшилась: исчез целый ряд исследовательских институтов, которые занимались этими вопросами, исчезла система подготовки педагогов по языкам коренных и малочисленных народов, есть проблемы с учебниками и с образовательными стандартами.

По его словам, статус государственных языков России имеют 36 языков. Одновременно с этим во всех субъектах в качестве государственного определен также русский язык. При этом (если считать и наречия), в России говорят более чем на 250-ти языках. «Потому, безусловно, необходимо развитие системы преподавания национальных языков», — заявил парламентарий.