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Лавров обсудил эвакуацию «белых касок» с главой МИД Иордании
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Лавров обсудил эвакуацию «белых касок» с главой МИД Иордании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с главой внешнеполитического ведомства Иордании Айманом Сафади, в ходе которой главы МИД обсудили ситуацию в Сирии, а также эвакуацию членов организации «Белые каски». Об этом МИД сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Двадцать второго июля по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади. Основное внимание было уделено развитию обстановки в ближневосточном регионе, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе Сирии", — говорится в тексте сообщения.
В министерстве также отметили, что Сафади сообщил о прибытии в Иорданию членов НПО «Белые каски».
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