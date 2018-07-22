Лавров обсудил эвакуацию «белых касок» с главой МИД Иордании

"Двадцать второго июля по инициативе иорданской стороны состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади. Основное внимание было уделено развитию обстановки в ближневосточном регионе, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе Сирии", — говорится в тексте сообщения.

В министерстве также отметили, что Сафади сообщил о прибытии в Иорданию членов НПО «Белые каски».