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Лавров обсудил с иорданским коллегой эвакуацию членов «Белых касок»
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Лавров обсудил с иорданским коллегой эвакуацию членов «Белых касок» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИД ИОРДАНИИ СИТУАЦИЮ В СИРИИ И ЭВАКУАЦИЮ ЧЛЕНОВ «БЕЛЫХ КАСОК» — МИД РФ  Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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