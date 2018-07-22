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Рубио заявил, что в отношениях с Россией нужен прагматизм без иллюзий
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Рубио заявил, что в отношениях с Россией нужен прагматизм без иллюзий 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сенатор-республиканец Марко Рубио в интервью телекомпании CNN одобрил решение президента США пригласить Владимира Путина в Вашингтон осенью. По словам Рубио, «провести встречу на своем поле» — правильный ход.
Сенатор убежден, что США придется иметь контакты с Россией, потому что у нее «много ядерного оружия», пишет ТАСС. Рубио рекомендует Белому дому прагматичный поход. «Мы можем взаимодействовать с Путиным по всем вопросам. Но не следует испытывать какие-либо иллюзии», — считает Рубио.
Президент Трамп принял решение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным после саммита 16 июля в Хельсинки.
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