Сенатор настаивает на прагматичном подходе к диалогу с РФ 

Американский сенатор Марко Рубио от республиканской партии США (штат Флорида) заявил о необходимости прагматичного подхода США к России. Такое мнение он выразил в эфире телеканала CNN. Рубио остался доволен тем, что президент США поручил пригласить российского президента в Вашингтон. Таким образом он вернулся к изначальному плану встретиться с Путиным в Соединённых Штатах.
«Нам необходимо взаимодействовать с Россией, так как у нее много ядерного оружия. Пока у нас имеется ясное понимание [реальных устремлений руководства РФ], мы можем взаимодействовать с ним [Путиным] по всем вопросам, которые мы только пожелаем затронуть. Но нам не следует при этом испытывать какие-либо иллюзии», — приводит ТАСС слова Рубио.
В четверг пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп поручил своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону направить приглашение Владимиру Путину с целью посещения Вашингтона предстоящей осенью.
Президенты России и США провели переговоры в рамках полноформатного российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки. Лидеру двух стран обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Экс-помощник Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт назвал состоявшийся в Хельсинки саммит продуктивным.