Сенатор Рубио: США необходим прагматичный подход к взаимодействию с Россией 

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. США необходимо взаимодействовать с Россией, но подходить к этому надо прагматично, без особых иллюзий. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).
Он выразил удовлетворение тем, что президент США поручил пригласить российского лидера посетить Вашингтон и таким образом вернулся к первоначальному плану встретиться с Путиным в Соединенных Штатах. «Трамп теперь вернулся к первоначальному плану провести встречу с Путиным на своем поле, в Соединенных Штатах, — сказал сенатор. — Нам необходимо взаимодействовать с Россией, так как у нее много ядерного оружия».
"Пока у нас имеется ясное понимание [реальных устремлений руководства РФ], мы можем взаимодействовать с ним [Путиным] по всем вопросам, которые мы только пожелаем затронуть. Но нам не следует при этом испытывать какие-либо иллюзии", — полагает Рубио.
Как объявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру посетить осенью Вашингтон.