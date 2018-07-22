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Помпео высказал свои претензии Лаврову
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Помпео во время беседы с Лавровым коснулся приписываемых РФ нарушений на юго-востоке Сирии 

ТАСС 1 час назад
Госсекретарь США Майкл Помпео в развитие российско-американского саммита в Хельсинки провел в субботу телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого шла речь о ситуации на юго-востоке Сирии, реализации идей по совместной борьбе с терроризмом и налаживании диалога между представителями бизнеса двух стран. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Среди обсуждавшихся тем был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-востоке Сирии. Они также обсудили пути имплементации идей о координации борьбы с терроризмом, а также общую цель выстраивания диалога между предпринимателями — между частными, не находящимися под контролем государств компаниями, — в двух странах", — отмечается в документе.
В нем также говорится, что речь шла о "необходимости России предоставить равный дипломатический доступ для США на таком уровне, который был бы честным и взаимным".
6 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.
В США Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.
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