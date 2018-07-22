Помпео высказал свои претензии Лаврову

Помпео во время беседы с Лавровым коснулся приписываемых РФ нарушений на юго-востоке Сирии

"Среди обсуждавшихся тем был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-востоке Сирии. Они также обсудили пути имплементации идей о координации борьбы с терроризмом, а также общую цель выстраивания диалога между предпринимателями — между частными, не находящимися под контролем государств компаниями, — в двух странах", — отмечается в документе.

В нем также говорится, что речь шла о "необходимости России предоставить равный дипломатический доступ для США на таком уровне, который был бы честным и взаимным".

6 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.

В США Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию по поводу приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.