«Толку никакого — один вред»: Пушков об антироссийских санкциях

От антироссийских санкций нет никакой пользы, а только один вред, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

Италия ежедневно теряет 7 млн евро из-за санкций, т.е. более 2.5 млрд евро в год. Неудивительно, что нынешнее правительство Италии выступает за их снятие. Толку от санкций никакого — один вред. Настаивать на бессмысленной политике вряд ли можно считать хорошей политикой», — написал сенатор.

Италия ежедневно теряет 7 млн евро из-за санкций, т.е. более 2.5 млрд евро в год. Неудивительно, что нынешнее правительство Италии выступает за их снятие. Толку от санкций никакого — один вред. Настаивать на бессмысленной политике вряд ли можно считать хорошей политикой.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июля 2018 г.

Ранее бывший итальянский сенатор Роберто Мура на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что антироссийские ограничения нанесли существенный вред экономике Италии. Ежедневно страна терпит убытки в размере семи миллионов евро.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил о намерении нового правительства страны повлиять на направленный против России санкционный режим. Вместе с тем дипломат считает, что в ближайшее время отмена ограничений вряд ли будет возможна.

Изначально ограничения против России были введены в конце июля 2014 года ЕС США в связи с ухудшением отношений с Россией из-за ситуации в Крыму и на Украине . Санкции неоднократно продлевались и расширялись.