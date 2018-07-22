От антироссийских санкций нет никакой пользы, а только один вред, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
«Италия ежедневно теряет 7 млн евро из-за санкций, т.е. более 2.5 млрд евро в год. Неудивительно, что нынешнее правительство Италии выступает за их снятие. Толку от санкций никакого — один вред. Настаивать на бессмысленной политике вряд ли можно считать хорошей политикой», — написал сенатор.
Италия ежедневно теряет 7 млн евро из-за санкций, т.е. более 2.5 млрд евро в год. Неудивительно, что нынешнее правительство Италии выступает за их снятие. Толку от санкций никакого — один вред. Настаивать на бессмысленной политике вряд ли можно считать хорошей политикой.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июля 2018 г.
Ранее бывший итальянский сенатор Роберто Мура на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что антироссийские ограничения нанесли существенный вред экономике Италии. Ежедневно страна терпит убытки в размере семи миллионов евро.
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил о намерении нового правительства страны повлиять на направленный против России санкционный режим. Вместе с тем дипломат считает, что в ближайшее время отмена ограничений вряд ли будет возможна.
Изначально ограничения против России были введены в конце июля 2014 года ЕС и США в связи с ухудшением отношений с Россией из-за ситуации в Крыму и на Украине. Санкции неоднократно продлевались и расширялись.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали данную инициативу. Украина, США и ряд европейских стран не признали итоги плебисцита.