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Зариф о предупреждениях Трампа в адрес Ирана: не впечатлили
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Зариф о предупреждениях Трампа в адрес Ирана: не впечатлили 

Газета.Ru 1 час назад
Глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф дал комментарий в связи с предостережениями американского президента Дональда Трампа в адрес Тегерана. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Зарифа, в Иране слышат угрозы в течение 40 лет, хотя и «более цивилизованные».
"Не впечатлили. Мир слышал еще более резкие пустые угрозы", — заявил Зариф.
Он добавил, что народ Ирана существует на протяжении тысячелетий и видел падение империй, возраст которых превосходил возраст некоторых стран.
"Будьте осторожны", — заключил Зариф.
Ранее Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.
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