Зариф о предупреждениях Трампа в адрес Ирана: не впечатлили

По словам Зарифа, в Иране слышат угрозы в течение 40 лет, хотя и «более цивилизованные».

"Не впечатлили. Мир слышал еще более резкие пустые угрозы", — заявил Зариф.

Он добавил, что народ Ирана существует на протяжении тысячелетий и видел падение империй, возраст которых превосходил возраст некоторых стран.

"Будьте осторожны", — заключил Зариф.