Гройсман: предложу Порошенко присвоить Усику звание героя Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Политик отметил, что предложит президенту страны Порошенко присвоить Усику звание героя Украины.

«Историческая победа нашего Александра Усика. В который раз он доказывает, что в мире нет никого сильнее украинцев. Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины. Слава Украине! Слава нашему герою!», — написал глава кабинета министров на своей официальной странице в «Фэйсбук».