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Гройсман: предложу Порошенко присвоить Усику звание героя Украины
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Гройсман: предложу Порошенко присвоить Усику звание героя Украины 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Политик отметил, что предложит президенту страны Порошенко присвоить Усику звание героя Украины.
«Историческая победа нашего Александра Усика. В который раз он доказывает, что в мире нет никого сильнее украинцев. Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины. Слава Украине! Слава нашему герою!», — написал глава кабинета министров на своей официальной странице в «Фэйсбук».
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