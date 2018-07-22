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В Сети высмеяли высказывание Климкина о «репетиции развала» Украины
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В США извинились за "неловкую реакцию" на визит Путина
В США извинились за "неловкую реакцию" на визит Путина

В Сети высмеяли высказывание Климкина о «репетиции развала» Украины 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В Сети высмеяли комментарий главы украинского МИД Павла Климкина по поводу возможного проведения референдума в Донбассе. Климкин назвал идею проведения референдума «репетицией развала Украины».
Пользователи соцсетей написали, что «невозможно развалить развалившееся» и что «Украина развалится раньше», передает РИА Новости.
Некоторые пользователи также усомнились в самостоятельности принятия Киевом подобных решений, отметив, что правила Украине диктуют Соединенные Штаты.
Ранее глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов подтвердил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали на прошедшем в Хельсинки саммите ситуацию в Донбассе. Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Путин предложил Трампу организовать референдум под эгидой международных организаций для стабилизации ситуации в регионе.
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