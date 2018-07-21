И.о. постпреда России при ООН прокомментировал задержание Бутиной в США 

НЬЮ-ЙОРК, 21 июл — РИА Новости. Следуя логике американской стороны о том, что задержанная в США российская гражданка Мария Бутина была «незарегистрированным» агентом, в России, в таком случае, находятся сотни таких агентов из США, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.
Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.
"Стоит ли искать и находить незарегистрированных агентов американского правительства в России? По таким критериям их будут сотни", — написал Полянский в своём Twitter.
"Что с ними делать и как отреагируют американские чиновники? Новыми санкциями против России?" — добавил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.