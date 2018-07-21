И.о. постпреда России при ООН прокомментировал задержание Бутиной в США

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США , а также собственно в работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

"Стоит ли искать и находить незарегистрированных агентов американского правительства в России? По таким критериям их будут сотни", — написал Полянский в своём Twitter.

"Что с ними делать и как отреагируют американские чиновники? Новыми санкциями против России?" — добавил он.