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Блондинка в законе: Иванка Трамп в розовом костюме на встрече с сенаторами
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Блондинка в законе: Иванка Трамп в розовом костюме на встрече с сенаторами 

Harper’s Bazaar 11 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Похоже, любимым фильмом Иванки Трамп в детстве была комедия «Блондинка в законе»: дочь президента США с завидной регулярностью повторяет образы героини Риз Уизерспун. Так, на днях для встречи с сенаторами в Белом доме Иванка выбрала костюм нежно-розового цвета, который дополнила жемчужной брошкой, золотыми сережками и лодочками на высоком каблуке. Волосы традиционно были выпрямлены и разделены на прямой пробор, а в макияже был сделан акцент на глаза.
«Присоединилась к сенаторам и высокопоставленным чиновникам, чтобы призвать их к открытому двухпартийному диалогу об оплачиваемом отпуске. Каждая дискуссия — это еще один шаг к разработке политики, которая предоставляет американским семьям надежду на подписание закона», — поделилась впечатлениями от встречи советница президента США.
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