Власти Сирии примут участие во встрече в Сочи

В запланированной на конец июля встрече в Сочи власти Сирии будут участвовать в составе той же делегации, которая присутствовала на предыдущих конференциях по урегулированию ситуации в стране. Речь идёт о мероприятиях, которые помимо Сочи проходили также в Астане

«Сирийское правительство будет участвовать во встрече в Сочи по формату Астаны, которая запланирована на 30 июля текущего года, в составе делегации, которая представляла его на прошлых встречах в Астане и Сочи», — цитирует РИА «Новости» осведомлённого источника.

Сирийское урегулирование изначально обсуждалось на площадках в Астане и Женеве. В конце января 2018 года в Сочи прошёл конгресс сирийского национального диалога, по итогам которого было решено создать конституционную комиссию.