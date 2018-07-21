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Власти Сирии примут участие во встрече в Сочи
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Власти Сирии примут участие во встрече в Сочи 

News.ru 31 минуту назад
Фото: News.ru
В запланированной на конец июля встрече в Сочи власти Сирии будут участвовать в составе той же делегации, которая присутствовала на предыдущих конференциях по урегулированию ситуации в стране. Речь идёт о мероприятиях, которые помимо Сочи проходили также в Астане.
«Сирийское правительство будет участвовать во встрече в Сочи по формату Астаны, которая запланирована на 30 июля текущего года, в составе делегации, которая представляла его на прошлых встречах в Астане и Сочи», — цитирует РИА «Новости» осведомлённого источника.
Сирийское урегулирование изначально обсуждалось на площадках в Астане и Женеве. В конце января 2018 года в Сочи прошёл конгресс сирийского национального диалога, по итогам которого было решено создать конституционную комиссию.
В июне в МИД России заявили, что застой в мирном процессе в Сирии может свести на нет все достижения по борьбе с терроризмом.
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