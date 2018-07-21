СПЧ предложил Комиссии по гражданским правам США обсудить сотрудничество

"Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обратился в Комиссию по гражданским правам США с предложением наладить регулярные контакты в интересах защиты прав человека", — говорится в сообщении.