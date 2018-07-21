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Оппозиционная партия «Европейская Грузия» выдвинула кандидата в президенты
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Оппозиционная партия «Европейская Грузия» выдвинула кандидата в президенты 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 21 июл — РИА Новости. Оппозиционная партия «Европейская Грузия» выдвинула Давида Бакрадзе кандидатом в президенты.
"Европейскую Грузию" создали лидеры, ушедшие из партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Бакрадзе был спикером парламента во времена правления страной Саакашвили. Он также участвовал в парламентских и президентских выборах.
"Стране необходим такой президент, который решит проблемы и даст народу надежду на завтрашний день", — заявил лидер партии Гиги Угулава во время презентации, которую транслировали грузинские телекомпании.
Президентские выборы состоятся в стране осенью, точная дата их проведения пока не называлась. Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. В будущем главу государства будет избирать не народ, а 300 делегатов.
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