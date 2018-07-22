Лавров обсудил с иорданским коллегой ситуацию на юго-западе Сирии

Разговор состоялся по инициативе иорданской стороны, сказано в сообщении на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Основное внимание в ходе общения стороны уделили развитию обстановки в ближневосточном регионе, в первую очередь, в Сирийской Арабской Республике в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе Сирии.

Сафади проинформировал Лаврова о прибытии в Иорданию членов НПО «Белые каски», которые после краткого пребывания будут перенаправлены в ряд западных стран.

Российский министр подчеркнул важность оказания САР содействия в деле постконфликтного восстановления страны, отметив особое значение скорейшего возвращения в САР сирийских беженцев.