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Лавров обсудил с иорданским коллегой ситуацию на юго-западе Сирии
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Лавров обсудил с иорданским коллегой ситуацию на юго-западе Сирии 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой иорданского внешнеполитического ведомства Айманом ас-Сафади ситуацию на юго-западе Сирии.
Разговор состоялся по инициативе иорданской стороны, сказано в сообщении на официальной странице МИД РФ в Facebook.
Основное внимание в ходе общения стороны уделили развитию обстановки в ближневосточном регионе, в первую очередь, в Сирийской Арабской Республике в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе Сирии.
Сафади проинформировал Лаврова о прибытии в Иорданию членов НПО «Белые каски», которые после краткого пребывания будут перенаправлены в ряд западных стран.
Российский министр подчеркнул важность оказания САР содействия в деле постконфликтного восстановления страны, отметив особое значение скорейшего возвращения в САР сирийских беженцев.
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