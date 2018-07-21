Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность

Россия будет продолжать конфронтацию на востоке Украины и в других конфликтах для того, чтобы выторговывать себе какие-то условия или шантажировать западный мир. В частности, возможно наступление российских боевиков с территории Крыма , поскольку на полуострове большие проблемы с пресной водой. Также существует угроза со стороны Приднестровья и Беларуси

О новой агрессии Кремля , переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа , а также влиянии хельсинкского саммита на мировую геополитику «Апостроф» поговорил с дипломатом Александром Харой.

О новой агрессии Кремля

Россия является безусловной угрозой Украине и большинству европейских стран. Но большинство стран Европы являются членами НАТО и защищены от российской агрессии. Но это не значит, что не будет провокаций.

Более того, по моему мнению, провокации однозначно будут, потому что Путин торгует страхом и конфронтацией. И это единственное, чем он может торговать, потому что в экономическом плане Россия является недоразвитой страной, которая пришла в упадок с точки зрения политико-экономической модели. И выхода из этого состояния нет. Да и денег за энергоносители не достаточно, чтобы поддерживать российскую махину работоспособной.

В экономическом и технологическом плане Россия также показала полную отсталость и невозможность так называемого импортозамещения. В культурном плане Россия не является страной, которая генерирует какие-либо идеи миру. Они до сих пор эксплуатируют наследие Российской Империи.

То есть Россия нигде не является глобальным игроком кроме вопросов ядерного оружия. Поэтому Путин будет продолжать конфронтацию для того, чтобы выторговывать себе какие-то условия или шантажировать. Однако Путин уже не будет использовать методы 2014 года.

Сейчас со стороны России возможны разные провокации, действия спецслужб и другие мероприятия.

Что же касается Украины, то это площадка, на которой как раз и может вспыхнуть новая волна конфликта. Существует вероятность новых ударов с Донбасса. Также может быть удар со стороны Крыма, учитывая, что они не могут решить проблему воды на полуострове. Без днепровской воды Крым загибается, а скважины, которые они делают, быстро засаливаются.

Я уже не говорю про экономику (сельское хозяйство) северной части Крыма, которой уже по факту не существует. А еще есть военные базы, которым нужна вода. Поэтому угроза военных действий есть, и она немаленькая.

А еще есть вопрос Мариуполя — как связующего звена между двумя фронтами — холодным в Крыму и горячим на Донбассе. Не стоит забывать об аннексированном Приднестровье, где кроме наличия двух тысяч российских солдат могут мобилизовать большое количество пророссийски настроенных приднестровцев. А оружия, которое есть там, хватит на целую армию. Плюс не стоит забывать и о белорусском направлении. Учитывая наше ограниченное количество наших вооруженных сил, любая новая агрессия Кремля станет проблемой.

Но я считаю, что, учитывая преддверие выборов в Украине, Кремль будет наносить основной удар не военным способом, а расшатыванием ситуации изнутри в политическом плане. При этом военный способ может использоваться для того, чтобы как-то обыграть это политически. Мол, настало время мирного диалога с Россией, и тут же появляются политики, которые уже пишут стратегию мира России и Украины. А такая стратегия будет означать только капитуляцию Украины. То есть все, кто сейчас говорят о мире, играют на руку Кремля. Их нельзя считать проукраинскими патриотами, потому что условием прекращения стрельбы будет отказ Украины от проевропейской политики. Поэтому нельзя исключать того, что вторая война в Украине не начнется в этот период…

О путанице Трампа

Я бы не сказал, что была двойная игра Трампа. На самом деле, встречаясь с Путиным, он был абсолютно искренен в том, что говорил. И когда вернулся, он был абсолютно искренен в своих словах. Другое дело, что его искренность, когда он встал на сторону Путина против США , является неприемлемой не только для демократов, но и республиканцев, которые его поддерживали. И чтобы выйти из этого положения, его команда по стратегическим коммуникациям начала искать действенные способы. Обратите внимание: когда он извинился и сказал, что его неправильно поняли, он использовал двойное отрицание. Все люди, которые знают грамматику английского языка, понимают, что двойного отрицания не бывает.

Другое дело, что Трамп говорит то, что он думает, а это часто — неприемлемо для общественного мнения, журналистов и конгрессменов. А пресс-служба пытается выкрутиться и защитить своего шефа, заявляя о том, что государственная политика Белого дома вроде бы не изменилась.

Об Украине на переговорах

Нам необходимо знать, о чем говорили Путин и Трамп. Есть еще письмо конгрессменов в котором говорится о том, что американский народ и конгресс должны знать, о чем Трамп договорился с Путиным во время тет-а-тет. Парадокс заключается в том, что после встречи президентов США и России украинский контекст звучал из уст человека, который продолжает агрессию в отношении нас и оккупацию части нашей территории.

Когда Путин услышал, что отношение Трампа к вопросам Украины не изменилось, а Крым был незаконно оккупирован, он заявил о том, что у них другое мнение, начав разглагольствовать о международном праве. Понятное дело, что это чистой воды манипуляция. Единственные правдивые слова Путина — о том, что «мы провели референдум в Крыму».

Стоит обратить внимание на то, что когда Путин давал интервью Fox News Москве , он сказал следующее: «У нас в вопросе Украины есть разногласия с американцами, а позиции не поменялись». То есть Трамп, понимая невозможность признания Крыма российским, решил, что не будет нервировать своего визави, и не стал подымать вопросы, которые касаются Украины. А большего ожидать от Трампа невозможно…

Конечно, нам бы хотелось знать, о чем они говорили тет-а-тет. В любом случае, дальше мы увидим, будет ли американская сторона менять свою позицию, которая была сформулирована задолго до встречи и озвучена господином Волкером. Эта позиция, напомним, очень агрессивная по отношению к Кремлю и соответствует интересам Украины.

О влиянии на мировую геополитику

Ничего от встречи в Хельсинки не изменится. Я утверждаю это, основываясь на двух вещах. Во-первых, всегда, когда приходил новый президент США, либо же происходили изменения власти в России, американцы пытались наладить добрые отношения. И дело тут не в личных симпатиях. Просто Россия — это большая страна, которая имеет ядерные боеголовки и потенциально может уничтожить США. Однако по вине русских и сейчас, и во время СССР, эти отношения регулярно заходили в тупик и опускались на максимально низкий уровень взаимодействия.

Во-вторых, стратегические интересы двух этих государств диаметрально противоположны.

Яркий пример — Северная Корея . Россия фактически тормозила возможность усиления давления на КНДР (введение новых санкций и т.д.). В этом вопросе интересы России и Китая совпадают: они не хотят объединения двух Корей и усиления американского присутствия на полуострове. Соответственно они разными способами позволяли Северной Корее поддерживать свою экономику в минимально необходимом состоянии, чтобы не развалить это государство.

Еще один ключевой момент — Иран . Здесь Россия была одним из посредников иранской ядерной сделки. Более того, скорее всего Россия помогала Ирану технологиями. Однако и по Северной Кореи и по Ирану у Москвы серьезные неприятности. Когда Трамп пошел на переговоры с Ким Чен Ыном , он фактически выкинул Россию из переговорного процесса по КНДР. А когда Трамп разорвал иранское соглашение, то выкинул Россию и оттуда. Получается, что по вопросам Ирана и Северной Кореи мы имеем две точки соприкосновения, в которых сильно отличаются интересы сторон.

Что же касается союзников США, то, несмотря на всю критику со стороны США, НАТО не развалится, а грубая риторика Трампа сыграла даже позитивную роль, потому что некоторые страны начали больше платить за оборону, увеличив свой вклад в общий бюджет НАТО.

Если же говорить об Украине, то США рассматривают Крым как очень опасный прецедент. Ведь если бы Трамп признал Крым, то есть и другие государства, у которых имеются территориальные претензии. Взять тот же Китай с Тайванем. Тогда китайцы скажут, что если уж Россия может провести референдум и оккупировать Крым, то почему бы и нам такое же не провернуть с нашей исконной территорией, которая находится рядом. Я уже не говорю о намытых островах в Южно-Китайском море, которые сильно ограничивают мореплавание и нарушают интересы прибрежных государств. Иными словами, если Америка готова согласиться с тем, что Китай делает в Южно-Китайским море, то она автоматически отказывается от возможности контролировать моря, потоки товаров, энергетику и прочее.