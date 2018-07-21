Константин Косачев призвал смягчить санкции против КНДР

По его словам, КНДР пересмотрела свою ядерную программу, которая если еще не сворачивается, то по крайней мере переходит в стадию заморозки. «Это должно сопровождаться определенными решениями по санкционному режиму на уровне Совета Безопасности ООН », — отметил Косачев.

Напомним, что в конце 2017 года Совбез ООН ужесточил санкций против Северной Кореи. Таким образом, были введены ограничения на поставки нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, все страны должны были выслать мигрантов КНДР в течение 24 месяцев.