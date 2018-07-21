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Константин Косачев призвал смягчить санкции против КНДР
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Константин Косачев призвал смягчить санкции против КНДР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
С Корейской Народно-Демократической Республики пора снимать санкции. Как минимум, это нужно обсудить, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.
По его словам, КНДР пересмотрела свою ядерную программу, которая если еще не сворачивается, то по крайней мере переходит в стадию заморозки. «Это должно сопровождаться определенными решениями по санкционному режиму на уровне Совета Безопасности ООН», — отметил Косачев.
Напомним, что в конце 2017 года Совбез ООН ужесточил санкций против Северной Кореи. Таким образом, были введены ограничения на поставки нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, все страны должны были выслать мигрантов КНДР в течение 24 месяцев.
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