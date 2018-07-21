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Путин и Макрон обсудили по телефону международные и региональные проблемы
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Путин и Макрон обсудили по телефону международные и региональные проблемы
ТАСС
32 минуты назад
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Путин и Макрон обсудили по телефону международные и региональные проблемы, в том числе гуманитарную помощь
Сирии
— Кремль.
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