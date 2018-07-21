Эксперт объяснил заявление Климкина о «репетиции развала» Украины

Суздальцев полагает, что эмоциональная реакция украинского министра иностранных дел связана с пониманием руководства страны, что на Донабассе проголосуют за выход региона из состава Украины.

" [Климкин] отреагировал эмоционально, поскольку в Киеве прекрасно понимают, что на референдуме люди проголосуют за выход из состава страны. И их это очень пугает", — сказал Суздальцев.

Эксперт также связал активность украинского МИДа стремлением напомнить о себе на мировой арене. Украинская дипломатия, по его мнению, пытается представить себя «центром вселенной», в то время как саммит в Хельсинки показал, «что интересами украинской стороны можно пренебречь ради более серьезных тем».

"Оказалось, что для Запада Россия — это более предсказуемый партнер, с которым можно договариваться. Это крайне раздосадовало и обеспокоило украинскую элиту. Они прекрасно понимают, что в этом формате Украине ничего не светит", — добавил Суздальцев.

Ранее сообщалось, что Климкин обвинил Россию в «репетиции развала» Украины.