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Эксперт объяснил заявление Климкина о «репетиции развала» Украины
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Эксперт объяснил заявление Климкина о «репетиции развала» Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал заявление главы украинского МИДа Павла Климкина о том, что референдум на Донабассе станет «репетицией развала» Украины, передает RT.
Суздальцев полагает, что эмоциональная реакция украинского министра иностранных дел связана с пониманием руководства страны, что на Донабассе проголосуют за выход региона из состава Украины.
" [Климкин] отреагировал эмоционально, поскольку в Киеве прекрасно понимают, что на референдуме люди проголосуют за выход из состава страны. И их это очень пугает", — сказал Суздальцев.
Эксперт также связал активность украинского МИДа стремлением напомнить о себе на мировой арене. Украинская дипломатия, по его мнению, пытается представить себя «центром вселенной», в то время как саммит в Хельсинки показал, «что интересами украинской стороны можно пренебречь ради более серьезных тем».
"Оказалось, что для Запада Россия — это более предсказуемый партнер, с которым можно договариваться. Это крайне раздосадовало и обеспокоило украинскую элиту. Они прекрасно понимают, что в этом формате Украине ничего не светит", — добавил Суздальцев.
Ранее сообщалось, что Климкин обвинил Россию в «репетиции развала» Украины.
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