Американцы считают, что по поводу России сейчас ведется слишком много дискуссий 

В пятницу, 20 июля, консервативный аналитик Кесли Хакнесс (Kelsey Harkness) отметила, что, по мнению избирателей, американские политики и СМИ перегибают палку с «дискуссиями по поводу России».
«С моей точки зрения, многие американцы считают, что стало слишком много дискуссий по поводу России», — отметила Хакнесс, репортер издания Daily Signal, созданного консервативным исследовательским центром Heritage Foundation, в своем интервью ведущим программы «Rising» на Hill.TV Кристал Бол (Krystal Ball) и Лоуренсу Джоунсу (Lawrence Jones).
«Недавно институт Gallup провел опрос, в результате которого выяснилось, что американцев Россия практически не волнует. Она не попала даже в первую двадцатку проблем, которые волную американцев больше всего», — продолжила она.
В ходе опроса, проведенного Gallup ранее в июле, взрослых американцев просили назвать те проблемы, которые тревожат их больше всего теперь, в преддверии выборов 2018 года. Первыми в списке проблем оказались экономика, нелегальная иммиграция и неудовлетворенность работой правительства/неумелое руководство.
И только 0,5% респондентов ответили, что Россия представляет собой серьезную проблему для США.
Однако этот опрос был проведен еще до саммита президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в понедельник, 16 июля. Во время совместной пресс-конференции со своим российским коллегой президент Трамп не выступил с критикой российского вмешательства в президентские выборы в США.
Хотя позже Трамп попытался откреститься от своих первоначальных комментариев, в четверг, 19 июля, Белый дом сообщил, что, несмотря на критику со стороны обеих партий, Трамп попросил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона (John Bolton) пригласить Путина в Вашингтон на второй саммит.