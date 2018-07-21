В Госдуме прокомментировали возможные санкции против российских портов 

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о наложении санкций против российских черноморских портов.
«Все международные логистические центры и международные транспортные компании работают в том числе и через Россию, через наши портовые сооружения и на Каспии, и на Черном море. Поэтому ни одна страна на это не пойдет, потому что они и так много потеряли из-за санкций», — цитирует «РИА Новости» Водолацкого.
[Ранее] (https://rns.online/economy/Ukraina-obsuzhdaet-s-Zapadom-sanktsii-protiv-chernomorskih-portov-Rossii-2018-07-21/) Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с европейскими и американскими партнерами, чтобы ввести санкции в отношении черноморских портов РФ из-за блокады украинских портов в Азовском море.
Перед этим депутаты Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» предложили расторгнуть договор между Москвой и Киевом о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива.