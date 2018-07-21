В Госдуме прокомментировали возможные санкции против российских портов

«Все международные логистические центры и международные транспортные компании работают в том числе и через Россию , через наши портовые сооружения и на Каспии, и на Черном море. Поэтому ни одна страна на это не пойдет, потому что они и так много потеряли из-за санкций», — цитирует «РИА Новости» Водолацкого.

[Ранее] (https://rns.online/economy/Ukraina-obsuzhdaet-s-Zapadom-sanktsii-protiv-chernomorskih-portov-Rossii-2018-07-21/) Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с европейскими и американскими партнерами, чтобы ввести санкции в отношении черноморских портов РФ из-за блокады украинских портов в Азовском море.