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В ГД прокомментировали идею Киева ввести санкции против российских портов
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В ГД прокомментировали идею Киева ввести санкции против российских портов 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ни одна страна не будет выступать за наложение санкций против черноморских портов РФ, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Ранее Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о наложении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.
"Все международные логистические центры и международные транспортные компании работают в том числе и через Россию, через наши портовые сооружения и на Каспии, и на Черном море. Поэтому ни одна страна на это не пойдет, потому что они и так много потеряли из-за санкций", — сказал РИА Новости Водолацкий.
Парламентарий добавил, что это и другие предложения украинские власти выдвигают для того, чтобы подготовить украинское общество к введению военного положения на территории страны накануне выборов.
"Поэтому на это все они (западные партнёры Украины) не пойдут, нам не стоит переживать. А мы переживаем за народ Украины, который продолжает гибнуть в гражданской войне. Вот это самая большая трагедия", — заключил депутат.
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