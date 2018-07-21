В ГД прокомментировали идею Киева ввести санкции против российских портов

Ранее Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о наложении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

"Все международные логистические центры и международные транспортные компании работают в том числе и через Россию, через наши портовые сооружения и на Каспии, и на Черном море. Поэтому ни одна страна на это не пойдет, потому что они и так много потеряли из-за санкций", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий добавил, что это и другие предложения украинские власти выдвигают для того, чтобы подготовить украинское общество к введению военного положения на территории страны накануне выборов.

"Поэтому на это все они (западные партнёры Украины) не пойдут, нам не стоит переживать. А мы переживаем за народ Украины, который продолжает гибнуть в гражданской войне. Вот это самая большая трагедия", — заключил депутат.