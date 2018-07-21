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Путин дал совет российским дипломатам
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Путин обозначил приоритеты работы российской дипслужбы 

РИА Новости 58 минут назад
Президент России Владимир Путин обозначил приоритеты дальнейшей деятельности дипломатической службы на совещании послов и постоянных представителей РФ, которое прошло 19-20 июля в Москве, сообщает МИД РФ.
Как отмечается в комментарии на сайте министерства, выступление Путина, открывшего первую пленарную сессию, стало главным событием программы совещания.
"Глава государства затронул наиболее важные для нашей страны международные вопросы, отметил успехи внешней политики России и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности отечественной дипломатической службы. Главный ориентир — обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития. Выполнение этой задачи потребует расширения международного сотрудничества на всех направлениях с опорой на доказавшие свою востребованность принципы, закрепленные в действующей концепции внешней политики Российской Федерации — самостоятельность, реализм, прагматизм, многовекторность, взаимный учет интересов", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Также, как отмечается в комментарии, "состоялось предметное обсуждение ключевых задач российской дипломатической службы в целях последовательной реализации внешнеполитического курса страны".
Помимо этого дипломаты рассмотрели "вопросы сотрудничества с зарубежными государствами и интеграционными объединениями, экономической кооперации, противодействия новым вызовам и угрозам, информационной и консульской работы, укрепления связей с российскими соотечественниками, ресурсно-кадрового обеспечения деятельности министерства иностранных дел".
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