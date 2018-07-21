На Украине предлагают забыть о референдуме в ДНР и ЛНР

Референдум по статусу Донецкой и Луганской народных республик провести невозможно. В первую очередь это связано с отказом США Украины поддерживать эту инициативу, заявил в беседе с News.ru президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

«Провести его невозможно, забудьте о нем. Сейчас это уже понятно, потому что Украина отказалась его проводить, и Соединенные Штаты заявили, что не поддерживают идею референдума», — сказал собеседник News.ru.

Он указал, что для проведения такого мероприятия необходимо было согласие Украины, а также ДНР и ЛНР. «Они между собой должны договориться и решить, как они будут проводить референдум, а мировое сообщество должно оказать помощь», — добавил эксперт.

По его мнению, решению украинского вопроса в настоящий момент должны способствовать Минские соглашения.

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский ранее в комментарии News.ru назвал условия проведения референдума на Донбассе.

Украина негативно отреагировала на такое предложение, в МИДе назвали возможность проведения референдума на Донбассе «репетицией», которую в Кремле проводят для того, чтобы «развалить» Украину.

11 мая 2014 года в ДНР и ЛНР уже был проведен референдум, однако международное сообщество его не признало, поскольку он был проведен самопровозглашенной властью.