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На Украине предлагают забыть о референдуме в ДНР и ЛНР
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На Украине предлагают забыть о референдуме в ДНР и ЛНР 

News.ru 3 часа назад
Фото: News.ru
Референдум по статусу Донецкой и Луганской народных республик провести невозможно. В первую очередь это связано с отказом США и Украины поддерживать эту инициативу, заявил в беседе с News.ru президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
«Провести его невозможно, забудьте о нем. Сейчас это уже понятно, потому что Украина отказалась его проводить, и Соединенные Штаты заявили, что не поддерживают идею референдума», — сказал собеседник News.ru.
Он указал, что для проведения такого мероприятия необходимо было согласие Украины, а также ДНР и ЛНР. «Они между собой должны договориться и решить, как они будут проводить референдум, а мировое сообщество должно оказать помощь», — добавил эксперт.
По его мнению, решению украинского вопроса в настоящий момент должны способствовать Минские соглашения.
Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский ранее в комментарии News.ru назвал условия проведения референдума на Донбассе.
20 июля стало известно, что во время встречи в Хельсинки российский лидер Владимир Путин озвучил президенту США Дональду Трампу идею проведения на Донбассе референдума под эгидой международного сообщества.
Украина негативно отреагировала на такое предложение, в МИДе назвали возможность проведения референдума на Донбассе «репетицией», которую в Кремле проводят для того, чтобы «развалить» Украину.
11 мая 2014 года в ДНР и ЛНР уже был проведен референдум, однако международное сообщество его не признало, поскольку он был проведен самопровозглашенной властью.
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