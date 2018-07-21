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Мосгорсуд не помог Гудкову стать кандидатом в мэры
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Мосгорсуд не помог Гудкову стать кандидатом в мэры 

News.ru 1 час назад
Московский городской суд вынес отказ по иску Дмитрия Гудкова об отказе в регистрации кандидатом в мэры Москвы.
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