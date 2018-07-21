Референдум на Донбассе имеет «крымскую подоплеку»

Референдум о судьбе Донбасса имеет «крымскую подоплеку»

Согласно информационной утечке, у Минских соглашений может появиться альтернатива: Владимир Путин предложил Дональду Трампу идею референдума о статусе Донбасса. В Киеве эту идею предсказуемо приняли в штыки: она не только навяжет Украине то, чего она не хочет исполнять по Минску-2, но и создаст нужные для России акценты в крымском вопросе.

Агентство Bloomberg опубликовало «утечку» со встречи президента Владимира Путина с российскими дипломатами. В ходе состоявшегося накануне разговора российский лидер якобы рассказал дипломатическому корпусу о своем предложении к американскому коллеге Дональду Трампу — провести в Донбассе референдум о дальнейшем будущем региона.

Трамп принял предложение к сведению и обещал его «обдумать», поэтому на совместной пресс-конференции президентов о данной инициативе не упомянули. Официальные представители Кремля и Белого дома тоже не стали комментировать данную информацию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков лишь подтвердил, что «обсуждалось несколько новых идей, над которыми будут работать».

Прежде, чем обсуждать суть этого предложения, хотелось бы понять, является ли эта «утечка» преднамеренной — или же российские дипломаты не до конца понимают, какой информацией можно делиться с журналистами, а какой нельзя даже на условиях анонимности. По крайней мере, Трамп может и обидеться на то, что «недообдуманная» им инициатива всё-таки вышла в публичное поле. С другой стороны, шансов на то, что Конгресс США воспримет эту идею всерьез, немного. Так что эту тему, возможно, и стоило бы открыть для массового обсуждения уже сейчас.

Провал минских соглашений и вина Киева в этом очевидны уже для всех, и в последнее время об этом договоре вспоминают всё реже. Но альтернативных предложений пока что нет. Референдум является наиболее демократичной формой решения судьбы любого региона — это очевидно, хотя многие территориальные изменения последних десятилетий произошли вне плебисцита. Результаты референдума о сохранении СССР, когда подавляющее большинство граждан страны высказались «за», были впоследствии перечеркнуты рядом республиканских референдумов, а также решением лидеров России, Украины и Белоруссии о создании СНГ.

В Чехословакии решение о разделении страны было принято на правительственном уровне. Референдума не проводилось, но, согласно социологическому опросу, только 36% чехов и 37% словаков выступали за «развод». Республики Югославии в начале 1990-х годов проводили референдумы о выходе из состава федерации, однако только Македонии Черногории (последней — уже в XXI веке) удалось сделать это мирным путем. При этом национальные меньшинства эти референдумы зачастую просто игнорировали.

Независимость Косово была провозглашена без референдума. Упразднение ГДР также обошлось без народного волеизъявления.

Референдумы о независимости Абхазии , Приднестровья, Карабаха и Южной Осетии не признаны международным сообществом. И лишь немногие страны по состоянию на сегодняшний день признали референдум в Крыму

Луганском. Поэтому референдум в Донбассе сможет лишь закрепить принятое Москвой , Вашингтоном и Брюсселем решение, на которое согласятся Киев и Донецк

По данным агентства «Интерфакс», которое ссылается на «информированный источник», среди вопросов, которые предполагается вынести на референдум, не будет вариантов полной независимости Донбасса или его присоединения к РФ. Как максимум, речь идет о широкой автономии.

«Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем, чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права, — подчеркнул собеседник агентства, — Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права».

При этом «крымского сценария» (вхождения республик в состав России) инициатива Путина, по словам источника, не предполагает.

Яценюк заявил следующее: «Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма. Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений. Моральное равенство с агрессором — это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя». Логвинский же подчеркнул, что Украина не собирается проводить референдум в Донбассе по сценарию России, даже если эту идею поддержат США

Таким образом, шансы на то, что референдум будет проведен уже в ближайшие месяцы, равны нулю. Киев заведомо не согласен на «российский сценарий». Народным республикам однозначно не понравится любой вариант, предложенный Киевом. А Вашингтон и Брюссель слишком увязли в своих внутренних разногласиях — и вряд ли готовы заняться урегулированием на Украине так, как они это делали в Югославии. Ситуация в мире тех пор серьёзно изменилась.

Владимир Путин до последнего постулировал приверженность России минским соглашениям — даже после того, как Пётр Порошенко прямо заявил, что Украина их выполнять не будет и никаких политических действий по урегулированию ситуации не предпримет вплоть до полного разоружения ополченцев.

Предложение провести референдум (без варианта с присоединением Донбасса к России и полным отделением от Украины) — это констатация факта: Минск остался позади, эти соглашения не работают, нужно разговаривать о новых.

Для России референдум в Донбассе мог бы иметь важное значение еще по одной причине. Если международное сообщество согласится на этот плебисцит, ему будет сложнее не признавать результаты другого — крымского.

В Киеве и на Западе это понимают, и, скорее всего, будут до последнего препятствовать проведению референдума в ДНР и ЛНР. Альтернатив всего две: это запоздалое, но всё ещё возможное исполнение Киевом минских соглашений и сохранение статус-кво с регулярными перестрелками и неизбежной гибелью мирных жителей.

Нынешней киевской власти мир не нужен — на «российскую агрессию» можно списывать 99% собственных политических и экономических провалов.

Но если в следующем году пост президента Украины займет более ответственный и договороспособный человек, чем Порошенко, вполне возможно, референдум всё-таки состоится — и Донбасс наконец-то вернётся к нормальной жизни.