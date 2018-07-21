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Путин и Макрон поговорили по телефону
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Путин и Макрон поговорили по телефону 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 21 июля.
«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — говорится в сообщении.
Ранее 21 июля российский военно-транспортный самолет доставил из Франции на сирийскую вазу ВКС России в Хмеймиме 44 тонны гуманитарного груза, сообщает «Интерфакс». Путин и Макрон договорились об этом еще в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
В партию вошли лекарства и медицинское оборудование, одежда, палаты и предметы первой необходимости. Их доставят в Восточную Гуту. За распределение будут отвечать Центр примирения враждующих сторон в Сирии и представителями Сирийского Арабского красного полумесяца.
Франция стала первой страной Евросоюза, согласившейся помочь Сирии. 25 мая Макрон заявил, что выделит 50 миллионов евро на эти цели.
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