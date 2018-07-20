Ищенко: Российско-американские отношения перешли в новое качество 

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
«Отношения между США и Россией не изменившись формально — мы продолжаем констатировать, что они находятся на крайне низком уровне — неформально перешли в новое качество», — указал Ищенко.
По его словам, переговорный процесс запущен и президентам понятно, зачем это сделано.
«Возможен компромисс, который меняет всю мировую конфигурацию, весь расклад сил в глобальном плане», — отметил Ищенко.
По его словам, не стоит полностью доверять американским СМИ, негативно оценившим факт встречи президентов.