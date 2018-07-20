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Зампостпреда РФ в ООН: Россия выступает за снижение санкционного давления на КНДР
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Зампостпреда РФ в ООН: Россия выступает за снижение санкционного давления на КНДР 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы Совет Безопасности ООН делал шаги навстречу КНДР по мере развития процесса денуклеаризации. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео и представителями СБ.
Полянский подтвердил, что тема санкционного давления на КНДР также обсуждалась в ходе встречи.
"Исходим из того, что для устойчивости переговорного процесса важно, чтобы денуклеаризация шла поэтапно с параллельными действиями со стороны международного сообщества, — сказал он. — Речь о смягчении санкционного давления по линии СБ ООН, а также снятии односторонних американских санкций".
"Помпео подтвердил, что США будут добиваться полной денуклеаризации КНДР, — информировал российский дипломат. — Мы же высказали позицию, что наравне с этим необходимы и шаги навстречу Пхеньяну".
Как пояснил Полянский, «рано или поздно обсуждение санкций все равно придет в СБ». «Сам брифинг был очень полезен, мы поддерживаем инициативу его проведения», — заключил он.
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