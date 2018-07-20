Зампостпреда РФ в ООН: Россия выступает за снижение санкционного давления на КНДР

Полянский подтвердил, что тема санкционного давления на КНДР также обсуждалась в ходе встречи.

"Исходим из того, что для устойчивости переговорного процесса важно, чтобы денуклеаризация шла поэтапно с параллельными действиями со стороны международного сообщества, — сказал он. — Речь о смягчении санкционного давления по линии СБ ООН, а также снятии односторонних американских санкций".

"Помпео подтвердил, что США будут добиваться полной денуклеаризации КНДР, — информировал российский дипломат. — Мы же высказали позицию, что наравне с этим необходимы и шаги навстречу Пхеньяну ".

Как пояснил Полянский, «рано или поздно обсуждение санкций все равно придет в СБ». «Сам брифинг был очень полезен, мы поддерживаем инициативу его проведения», — заключил он.