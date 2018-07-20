Нужно ли Путину лететь в Вашингтон

Уже в ближайшие месяцы грозит воплотиться в жизнь настоящий кошмар, снящийся самым антироссийски настроенным американским политикам. Президент России Владимир Путин прилетит в Вашингтон и посетит Белый дом. По крайней мере, на это рассчитывает его коллега — Дональд Трамп . Однако стоит ли российскому лидеру соглашаться на подобное приглашение?

В пятницу, выступая по телеканалу CNBC, американский президент Дональд Трамп назвал «потрясающей» свою дискуссию с Владимиром Путиным в Хельсинки и признал, что началась и подготовка ко второй полноформатной встрече. «Да, я бы сказал, что работа ведется», — ответил Трамп на соответствующий вопрос телеканала.

Трамп также заявил, что пытается заключить хорошую «сделку» с Путиным. «Некоторые дураки из СМИ говорили, почему я не встал там, не посмотрел ему в лицо, не подошел и не накричал на него?, — цитирует Трампа РИА „Новости“ . — Я сказал, эти люди сумасшедшие? Я хочу заключить сделку, так нельзя делать».

Он добавил, что США Россия много лет имели плохие отношения, и вполне возможно, что с этим уже ничего не поделаешь. Однако себя Трамп называет не таким, «как другие президенты». «Я заключаю сделки, я делаю это всю мою жизнь, я хорош в этом. Я заключаю отличные сделки», — заявил Трамп.

Белый дом уже подтвердил, что Трамп поручил своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону направить приглашение Путину посетить осенью Вашингтон. Как сообщила пресс-секретарша Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter, «обсуждение визита уже началось».

Мнения экспертов вокруг идеи приезда Путина в Америку разделились. Одни предлагают ему ехать, другие — остаться дома.

«Трамп пытается показать, будто бы у него есть четкая линия на нормализацию отношений, которую он будет проводить, несмотря ни на что. При этом он уже отказался от много из того, что сказал на встрече в Хельсинки. То есть занимается каким-то изощренным маневрированием», — сказал газете ВЗГЛЯД председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«В атмосфере, которая сложилась в США, и которая будет лишь нагнетаться в ближайшие месяцы, особенно перед выборами и публикацией отчетов комиссии Мюллера, невозможно представить себе визит президента России», — заявил Лукьянов.

«Даже если Трамп продавит эту идею, — хотя в этом никто не заинтересован, кроме него, — российской стороне не стоит на это соглашаться. Это будет откровенным вовлечением в их тяжелейшую внутреннюю свару, что нам совершенно не нужно и ничего хорошего не даст. Все то, что творится после Хельсинки, возможно, даже ухудшило ситуацию в сравнении с тем, что было до встречи», — считает Лукьянов.

Американист Борис Межуев полагает, что визит состоится при любом сценарии. Он уверен, что непременно зазвать Путина в Белый дом Трамп решил в ответ на потоки критики, которые обрушились на него после Хельсинки.

«Раз Трамп поставил перед собой такую задачу — он добьется. То, что именно Болтону, а не кому другому поручено заниматься этим делом, свидетельствует о том, что именно Болтон и является автором этой идеи и что это решение действительно будет осуществлено. Болтон — человек практический», — уверен эксперт. Но Межуев согласен, что «для России это будет визит непростой».

«России нужно очень сильно продумать философию двусторонних отношений, чтобы не совершались односторонние уступки в обмен на туманные обещания», — сказал американист в интервью газете ВЗГЛЯД. Трамп ведет свою игру, он вовлекает Россию, чтобы она заметно сдвигалась на курс Вашингтона, отодвигаясь от ближневосточных союзников. Межуев напомнил: кроме самого факта встречи в Хельсинки, Вашингтон пока не сделал Москве никаких уступок.

В то же время не надо сбрасывать со счетов могущественные антироссийские силы в США, о которых Путин упоминал накануне на встрече с дипломатическим корпусом. По словам эксперта, эти силы попытаются сорвать предстоящие переговоры. Противники Трампа также могут попытаться раскрутить дело Марии Бутиной. Но и в этом случае Трамп ничего не теряет. Более того, не стоит забывать о расследовании незаконной прослушки ФБР в избирательном штабе Трампа. Так что еще неясно, кто в итоге победит, отметил политолог.

«Не надо слишком демонизировать эти антироссийские силы. Это не какие-то дьяволы с хвостами… Это люди, которые убеждены, что концепция Трампа «Америка прежде всего» рушит единую евроатлантическую цивилизацию, НАТО, торговые союзы, глобальный мир. Они просто имели с этого выгоду: деньги, сделки. Они думали, что остановили Трампа, поставили вокруг него своих людей, которые удерживали его от разрушительных действий в отношении евроатлантической цивилизации», — сказал Межуев.

Но у них ничего не получилось, считает американист. «Трамп их переиграл, поставил других людей и начал реализовывать свой курс», — подчеркнул Межуев.

Решение Трампа позвать Путина в Вашингтон уже вызвало новый шквал ругани со стороны демократов, лидер которых в Сенате Чак Шумер потребовал от Трампа хотя бы не встречаться наедине с Путиным, — пока Конгресс США не выяснит подробности их беседы в Хельсинки.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее конгрессмены потребовали допросить переводчицу Трампа Марину Гросс, чтобы узнать подробности диалога глав государств. По мнению российского дипломата, бывшего помощника президента России Дмитрия Рюрикова, который работал синхронистом на встречах Леонида Брежнева и других советских руководителей, «сам факт подобного допроса является совершенно вопиющим».

Другие американисты тоже отмечают, что Трамп в последнее время укрепил свои позиции и стал более четко проводить собственный курс внутри страны.