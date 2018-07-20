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МИД Украины вызвал посла Италии после слов Маттео Сальвини о Крыме
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МИД Украины вызвал посла Италии после слов Маттео Сальвини о Крыме 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МИД Украины вызвал посла Италии после слов главы итальянского МВД Маттео Сальвини о том, что референдум в Крыму в 2014 году был законным.
«Министерство иностранных дел Украины с возмущением восприняли высказывания министра внутренних дел Италии Сальвини в интервью газете ''The Washington Post'', в которых ставится под сомнение суверенитет и территориальная целостность Украины», — отмечается в сообщении.
Украинский МИД заявил, что осуждает позицию итальянского политика, которая «не основывается на реальных фактах и противоречит признанным принципам и нормам международного права».
Ранее Сальвини в интервью назвал события на Майдане в Киеве «фальшивыми», а референдум в Крыму законным.
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