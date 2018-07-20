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Слуцкий выразил надежду на активизацию парламентских контактов с США
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Слуцкий выразил надежду на активизацию парламентских контактов с США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Госдуме РФ рассчитывают на активизацию парламентских контактов с США и ждут их новые делегации в любое время, но конкретики пока нет, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"В Госдуме рассчитывают на активизацию парламентских контактов с США и ждут новые делегации конгрессменов и сенаторов в любое время. Но конкретики пока нет", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.
Он также выразил надежду, что взаимные визиты парламентариев станут более частными, а оценки обсуждаемых вопросов — более объективными.
"Но пока официального приглашения посетить Вашингтон в адрес российских депутатов так и не поступало. Вопрос может проясниться не раньше осени. Мы со своей стороны готовы принимать американские парламентские делегации любого уровня и в любое время, а также работать над сближением наших позиций, как бы они ни расходились", — заключил он.
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