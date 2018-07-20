В Крыму пройдёт Спартакиада с турниром по нардам, сообщила Ковитиди

По предложению сенатора Ольги Ковитиди в Крыму организуют Спартакиаду народов республики. В неё также включат состязания по игре в нарды.

Инициативу сенатора провести Спартакиаду народов Крыма поддержал Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. По просьбе региональных национально-культурных автономий в перечень спортивных состязаний включат турнир по нардам.

Такое решение приняли в ходе заседания «круглого стола», посвящённого реализации государственной национальной политики в Крыму, которое прошло 20 июля под председательством сенатора от республики, председателя подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди.