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В Крыму пройдёт Спартакиада с турниром по нардам, сообщила Ковитиди
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В Крыму пройдёт Спартакиада с турниром по нардам, сообщила Ковитиди 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
По предложению сенатора Ольги Ковитиди в Крыму организуют Спартакиаду народов республики. В неё также включат состязания по игре в нарды.
Инициативу сенатора провести Спартакиаду народов Крыма поддержал Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. По просьбе региональных национально-культурных автономий в перечень спортивных состязаний включат турнир по нардам.
Такое решение приняли в ходе заседания «круглого стола», посвящённого реализации государственной национальной политики в Крыму, которое прошло 20 июля под председательством сенатора от республики, председателя подкомитета по международному военно-политическому сотрудничеству Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди.
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