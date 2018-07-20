Посол России назвал преждевременным разговор о саммите «нормандского формата»

"Что касается возможного саммита «нормандского формата», то условия для него пока не созрели. Сперва необходимо добиться полного выполнения Киевом прежних договоренностей лидеров стран нормандской четверки", — сказал Мешков, уточнив, что основной задачей «нормандского формата» остается выработка прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.