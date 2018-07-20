Посол России назвал разговор о саммите нормандского формата преждевременным 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков считает преждевременным говорить о проведении саммита в нормандском формате, сначала необходимо добиться от Киева выполнения прежних договоренностей.
"Переговоры, в частности, по Украине, пока продвигаются с трудом. Париж, как, впрочем, и Берлин, туго спеленут внутриесовской дисциплиной, что крайне затрудняет ему свободу маневра", — сказал Мешков в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, страны ЕС и их лидеры — Франция и Германия — закрывают глаза на действия Киева по торпедированию минских соглашений.
"Что касается возможного саммита «нормандского формата», то условия для него пока не созрели. Сперва необходимо добиться полного выполнения Киевом прежних договоренностей лидеров стран нормандской четверки. К тому же нормандский формат играет лишь вспомогательную роль в урегулировании внутриукраинского конфликта. Его основная задача — придавать политический импульс прямому диалогу сторон — Донецку, Луганску и Киеву, от чего украинские власти упорно уклоняются", — констатировал посол.