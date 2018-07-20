Президент России Владимир Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста. По его словам, как и большинству россиян, данная мера ему не нравится, но нужно думать о перспективе.
"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой", — цитирует ТАСС слова президента.
Путин отметил, что при повышении пенсионного возраста необходимо опираться на экономические оценки: согласно текущей статистике, на пять пенсионеров приходится шесть работающих. Если этот баланс ухудшится, то пенсионная система может лопнуть, заявил президент. Он также добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет.
В четверг Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Для женщин предусмотрено повышение срока выхода на пенсию с текущих 55 лет до 63, для мужчин — с 60 до 65. При этом каждый год пенсии россиян будут расти на 1000 рублей, что в годовом выражении выльется в 12 тысяч рублей прибавки к текущей пенсии.