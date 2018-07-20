Путину не нравятся варианты изменения пенсионного законодательства

Владимир Путин раскритиковал предложенные варианты увеличения пенсионного возраста в России . Президент заявил, что ни одно из предложений ему «не нравится».

— Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста, — отметил глава государства на встрече с волонтерами в Калининграде

Путин также отметил, что в пенсионном законодательстве можно ничего не реформировать еще «лет десять», так как «средств на пенсии хватит». Но, в то же время, глава России подчеркнул, что нужно думать и о будущем, оперируя при этом конкретными вещами и реальными прогнозами. Также, по словам Путина, необходимо изучить все мнения о пенсионном возрасте, кроме позиций тех, кто пытается «делать на этом рекламу».

Так ли иначе, президент убежден, что пенсионное законодательство нуждается в изменении. Аргументируя это, Путин привел данные статистики:

— Довольно быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, лопнет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о пенсионном возрасте. На заседании были приняты базовые установки, содержательная часть документа будет рассматриваться во втором чтении, которое состоится приблизительно через два месяца. До этого депутаты должны детально проработать все содержание документа, выслушав мнения граждан и экспертов.