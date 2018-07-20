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Путин: члены семей обладателей Fan ID могут рассчитывать на бесплатные визы в РФ
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Путин: члены семей обладателей Fan ID могут рассчитывать на бесплатные визы в РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Члены семей обладателей паспортов болельщиков ЧМ-2018 до конца года могут рассчитывать на бесплатные визы в РФ — Путин.
ТАСС: последние новости
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