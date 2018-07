Образ дня: Мелания Трамп в стильном клетчатом костюме

За полтора года президентства Дональда Трампа его жена Мелания сумела покорить мир своей добротой и элегантными образами. Фэшионисты со всей планеты следят за первой леди США и обсуждают в сети ее светские выходы. Вчера Мелания в очередной раз подчеркнула свой безупречный вкус, когда пришла на встречу со студентами. На супруге президента был клетчатый костюм-двойка и черная водолазка. Фотографии появились в ее Инстаграм.

У меня была прекрасная встреча со студентами из Совета цифровых технологий. Спасибо вам, за то что проявляли лидерские качества и делились своими идеями, — написала Мелания.

I had a wonderful time visiting @MicrosoftIPC & meeting the students on their Council for Digital Good. Thank you students for being leaders & sharing your creativity in the cyber community. #BeBest