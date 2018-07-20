Ещё
Образ дня: Мелания Трамп в стильном клетчатом костюме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Образ дня: Мелания Трамп в стильном клетчатом костюме 

Журнал ОК! 20 июля 2018
За полтора года президентства Дональда Трампа его жена Мелания сумела покорить мир своей добротой и элегантными образами. Фэшионисты со всей планеты следят за первой леди США и обсуждают в сети ее светские выходы. Вчера Мелания в очередной раз подчеркнула свой безупречный вкус, когда пришла на встречу со студентами. На супруге президента был клетчатый костюм-двойка и черная водолазка. Фотографии появились в ее Инстаграм.
У меня была прекрасная встреча со студентами из Совета цифровых технологий. Спасибо вам, за то что проявляли лидерские качества и делились своими идеями, — написала Мелания.
I had a wonderful time visiting @MicrosoftIPC & meeting the students on their Council for Digital Good. Thank you students for being leaders & sharing your creativity in the cyber community. #BeBest
A post shared by First Lady Melania Trump (@flotus) on  Jul 19, 2018 at 1:41pm PDT  Напомним, что несколько дней назад Дональд и Мелания Трамп встречались с Владимиром Путиным на саммите в Хельсинки. Два государственных лидера обсудили вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года, совместные действия для прекращения войны в Сирии и аннексию Крыма.
Журнал ОК!: последние новости
СМИ: актер Федор Добронравов госпитализирован Мелания Трамп в кожаных штанах и пальто стала предметом насмешек Дима Билан взял отпуск из-за серьезного заболевания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России146
Стриж вернула ребенка в детский дом19
Эрдогана задержали на Красной площади7
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат320
Ученого арестовали по делу о госизмене31
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение