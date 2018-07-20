Поисковик RoomGuru присоединился к санкциям против Крыма 

Поисковик отелей RoomGuru (штаб-квартира компании находится в австралийском Сиднее), объединяющий предложения различных систем бронирования, поддержал санкции, введенные Западом против Крыма.
«В сервисе RoomGuru стали недоступны для бронирования отели Крыма. Согласно санкциям Евросоюза, компаниям не разрешено предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму», — передает «Интерфакс» сообщение компании.
На прошлой неделе к антикрымским санкциям присоединилась система интернет-бронирования Booking.com. За это в России предложили ввести санкции в отношении компании.
Ранее в Крыму сообщали о резком росте числа туристов. С начала года и до 1 июня в регионе отдохнули свыше 1 млн человек. Причем множество туристов едет с Украины.