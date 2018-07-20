Уровень одобрения деятельности Путина повысился 

Количество россиян, которые одобряют работу Владимира Путина, выросло. По состоянию на 20 июля этот показатель составляет 64,7%. Неделю назад, 13 июля, уровень одобрения работы президента остановился на отметке 63,4%.
В рейтинге доверия политикам действующий российский лидер стабильно занимает верхнюю строчку. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в середине июля его показатель составил 37,9%. На втором месте расположился министр обороны Сергей Шойгу (14,0%), на третьем — глава МИД Сергей Лавров (11,6%). Отмечается, что лидером по недоверию по-прежнему остаётся Владимир Жириновский.