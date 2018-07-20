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Высылку дипломатов из Греции назвали провокацией
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Российский постпред при ЕС назвал высылку дипломатов из Греции провокацией 

РИА Новости 20 июля 2018
Фото: АР
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал высылку российских дипломатов из Греции грубой провокацией, инициаторами которой вряд ли являются греки.
"Категориями логики и здравого смысла это объяснить невозможно, речь идет о довольно грубой провокации. Настолько грубой, что предположить, что ее авторами были исключительно греки, мне довольно сложно", — сказал Чижов.
По его мнению, "речь, конечно, идет о внешнем импульсе". "Также я убежден, что внешний импульс имел место в процессе согласования той юридически сомнительной сделки по названию Македонии", — указал он.
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