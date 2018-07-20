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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе проблему урегулирования в Сирии, сообщает Кремль.
«Путин и … Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отметим, что тема Израиля и Сирии поднималась в ходе переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в понедельник. По итогам встречи с американским лидером российский президент заявил, что после окончательного разгрома террористов в Сирии необходимо разрешить ситуацию с Голанскими высотами.
Напомним, до 1967 года Голанские высоты находились в составе Сирии, но западная их часть по итогам Шестидневной войны была захвачена Израилем, который в одностороннем порядке в 1981 году провозгласил свой суверенитет над этой территорией. СБ ООН это решение не признал.
Статус Голанских высот до сих пор не урегулирован, на этой территории сохраняется напряженность, в том числе в связи с действующими в районе Голан боевиками.
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