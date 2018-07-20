Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

«Путин и … Нетаньяху продолжили обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на проблематику сирийского урегулирования», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отметим, что тема Израиля и Сирии поднималась в ходе переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в понедельник. По итогам встречи с американским лидером российский президент заявил, что после окончательного разгрома террористов в Сирии необходимо разрешить ситуацию с Голанскими высотами.

Напомним, до 1967 года Голанские высоты находились в составе Сирии, но западная их часть по итогам Шестидневной войны была захвачена Израилем, который в одностороннем порядке в 1981 году провозгласил свой суверенитет над этой территорией. СБ ООН это решение не признал.

Статус Голанских высот до сих пор не урегулирован, на этой территории сохраняется напряженность, в том числе в связи с действующими в районе Голан боевиками.