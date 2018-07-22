«Зри в корень»: Крым дал совет Украине

Крыму объяснили «незалежной» истинную причину усиления контроля в Керченском проливе. По словам вице-премьера правительства Крыма, постпреда РК при президенте РФ Георгия Мурадова Украине следует хорошенько разобраться в причине плохих отношений с Россией , а не добиваться от Запада усиления антироссийских санкций. Напомним, Украина хочет, чтобы были введены санкции против черноморских портов России со стороны Запада. Причина — усиления контроля украинских судов пограничниками РФ.

Мурадов рассказал, что контроль ужесточили по вине самой «незалежной». Все потому, что из Киева часто звучали угрозы проведения диверсий в отношении Крымского моста, пишет «Экономика сегодня». Кроме того Георгий Мурадов добавил, что украинские заявления надоели всей Европе и там на Украину уже предпочитают не обращать внимание.

Ранее «Свободная пресса» писала, что бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук заявил, что Киеву следует заминировать Азовское море, чтобы противостоять в нём России.