Трамп продолжает раскачивать рынки, рубль в плюсе, S&P опубликует рейтинг РФ

Investing.com − Российская валюта умеренно подорожала в тренде с большинством валют emerging markets на фоне ослабления доллара на форексе, спровоцированного заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что он не впечатлен перспективой повышения ставок и, что сильный доллар снижает конкурентоспособность американских производителей.

Олег Душин. «Внимание инвесторов в мире остается прикованным к риторике Трампа. При этом отмечается явное расхождение в линиях президента и представителей законодательной власти», − отметил аналитик ВТБ

Так, американские законодатели выступают с довольно жесткой риторикой в отношении России , говоря о необходимости проработки дополнительных мер для предотвращения вмешательства России в американские выборы. Вчера эти новости способствовали ослаблению рубля, который показал по итогам дня более слабую динамику, чем валюты аналогов, потеряв 1,1% по отношению к доллару. Тем временем, от Трампа поступило новое предложение об официальном визите российской стороны в Вашингтон этой осенью. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан недавно заметил, что «нулевой авторитет» Трампа делает любое заявление с его стороны по поводу России и достигнутых договоренностей с Путиным весьма сомнительным.

Очевидно, что расхождение во взглядах касается не только позиции по России, но и других важных вопросов. Так, на слушаниях в четверг в сенатском комитете по вопросу тарифов на импорт автомобилей и запчастей из 45 свидетельствующих лиц 44 высказались против предложений Трампа по этим тарифам.

Еще одна точка противостояния, имеющая значение для сырьвого и валютного рынка это то, что попытки Трампа оказать давление на нефтяной рынок встречают сопротивление со стороны ОПЕК . Так, Саудовская Аравия в четверг заявила о сокращении экспорта в августе на 100 тыс. баррелей и сказала, что не имеет целью залить рынок нефтью. Нефть не замедлила отреагировать на это ростом. По состоянию на 11% фьючерсы на Brent подорожали до отметки $73,15 за баррель (+0,79%).

Таким образом, настроения инвесторов довольно неустойчивы. В центре внимания российского рынка сегодня, помимо внешних событий, возможный пересмотр рейтинга РФ со стороны агентства S&P.

Курс доллара к рублю по состоянию на 11:50 МСК снизился на 0,4% до отметки 63,40, курс евро к рублю также опустился на 0,4% до уровня 73,85. С начала недели рубль потерял по отношению к доллару 1,3%.

Поддержку рублю сегодня может оказывать продажа валютной выручки экспортерами к пику уплаты налогов на следующей неделе.