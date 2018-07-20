Ещё
Трамп продолжает раскачивать рынки, рубль в плюсе, S&P опубликует рейтинг РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Трамп продолжает раскачивать рынки, рубль в плюсе, S&P опубликует рейтинг РФ 

Investing.com Россия 49 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com − Российская валюта умеренно подорожала в тренде с большинством валют emerging markets на фоне ослабления доллара на форексе, спровоцированного заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что он не впечатлен перспективой повышения ставок и, что сильный доллар снижает конкурентоспособность американских производителей.
«Внимание инвесторов в мире остается прикованным к риторике Трампа. При этом отмечается явное расхождение в линиях президента и представителей законодательной власти», − отметил аналитик ВТБ Олег Душин.
Так, американские законодатели выступают с довольно жесткой риторикой в отношении России, говоря о необходимости проработки дополнительных мер для предотвращения вмешательства России в американские выборы. Вчера эти новости способствовали ослаблению рубля, который показал по итогам дня более слабую динамику, чем валюты аналогов, потеряв 1,1% по отношению к доллару. Тем временем, от Трампа поступило новое предложение об официальном визите российской стороны в Вашингтон этой осенью. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан недавно заметил, что «нулевой авторитет» Трампа делает любое заявление с его стороны по поводу России и достигнутых договоренностей с Путиным весьма сомнительным.
Очевидно, что расхождение во взглядах касается не только позиции по России, но и других важных вопросов. Так, на слушаниях в четверг в сенатском комитете по вопросу тарифов на импорт автомобилей и запчастей из 45 свидетельствующих лиц 44 высказались против предложений Трампа по этим тарифам.
Еще одна точка противостояния, имеющая значение для сырьвого и валютного рынка это то, что попытки Трампа оказать давление на нефтяной рынок встречают сопротивление со стороны ОПЕК. Так, Саудовская Аравия в четверг заявила о сокращении экспорта в августе на 100 тыс. баррелей и сказала, что не имеет целью залить рынок нефтью. Нефть не замедлила отреагировать на это ростом. По состоянию на 11% фьючерсы на Brent подорожали до отметки $73,15 за баррель (+0,79%).
Таким образом, настроения инвесторов довольно неустойчивы. В центре внимания российского рынка сегодня, помимо внешних событий, возможный пересмотр рейтинга РФ со стороны агентства S&P.
Курс доллара к рублю по состоянию на 11:50 МСК снизился на 0,4% до отметки 63,40, курс евро к рублю также опустился на 0,4% до уровня 73,85. С начала недели рубль потерял по отношению к доллару 1,3%.
Поддержку рублю сегодня может оказывать продажа валютной выручки экспортерами к пику уплаты налогов на следующей неделе.
Investing.com Россия: последние новости
Российский рынок: настроение нейтральное, индекс в минусе Цены на криптовалюты изменились разнонаправленно В фокусе: встреча Путина и Трампа, падение акций Норникеля, история с выборами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России340
Умерла жена Высоцкого48
Путин предложил референдум в Донбассе1191
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море141
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение