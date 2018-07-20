Отец Марии Бутиной рассчитывает связаться с дочерью в ближайшие дни

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Отец, задержанной в Вашингтоне гражданки России Марии Бутиной, надеется, что сможет связаться с дочерью в ближайшие дни. Об этом Валерий Бутин в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС.

"Мне обещали, что связь должна появиться в ближайшие дни", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в посольство РФ в Вашингтоне не обращался.