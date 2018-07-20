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Отец Марии Бутиной рассчитывает связаться с дочерью в ближайшие дни
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Отец Марии Бутиной рассчитывает связаться с дочерью в ближайшие дни 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Отец, задержанной в Вашингтоне гражданки России Марии Бутиной, надеется, что сможет связаться с дочерью в ближайшие дни. Об этом Валерий Бутин в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС.
"Мне обещали, что связь должна появиться в ближайшие дни", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что в посольство РФ в Вашингтоне не обращался.
Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей предъявлены обвинения в участие в сговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в проведении этой деятельности без регистрации при минюсте США в качестве агента иностранного государства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает претензии к Бутиной со стороны США безосновательными и политически мотивированными. По ее словам, правительство РФ принимает все возможные меры для защиты прав и законных интересов россиянки.
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